Presidente da Fapemig é nomeado para assumir o CNPq

Evaldo Ferreira Vilela, novo presidente do CNPq (foto: Divulgação/ Fapemig)

nomeou o atual presidente da Fundação de Amparo em Pesquisa do Estado de Minas Gerais (),, para assumir ado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (). O cargo era ocupado pelo pesquisador em engenharia aeroespacial e aeronáutica, exonerado do cargo pelo. A decisão foi publicada na manhã desta sexta-feira (17), no Diário Oficial da União ().