Bolsonaro sanciona uso da telemedicina durante pandemia

O presidente Jairsancionou nesta quinta-feira (16/4) o uso da telemedicina durante a crise causada pelo novo. A lei, publicada no Diário Oficial da União (DOU), explica queé "o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde".De acordo com texto, "o médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realização defísico durante a consulta". O serviço prestado deverá seguir os "padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial".O presidente vetou dois trechos. Um deles dizia que caberia ao(CFM) a regulamentação da telemedicina após o período da pandemia. O outro pontua que as receitas médicas apresentadas digitalmente serão válidas, "desde que possuam assinatura eletrônica ou digitalizada do profissional que realizou a prescrição, sendo dispensada sua apresentação em meio físico".