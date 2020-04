''Estamos achatando a curva'', diz Zema ao entregar 2ª fase do hospital de campanha em BH

Zema durante inauguração, na manhã desta quarta-feira, da 2ª fase de hospital de campanha, no Expominas (foto: Leandro Couri/EM/D.a Press)

"A curva doestá ficando horizontal", afirmou o Governador de Minas Gerais, Romeu(sem partido), na manhã desta quarta-feira (15), durante a entrega da segunda etapa da construção do, em Belo Horizonte.



Assista à solenidade de inauguração







O hospital, nas palavras do governador, é uma espécie de "reserva" do sistema depara o enfrentamento do novo coronavírus. "Não podemos enfrentar uma crise dessas sem estepe. Ninguém viaja sem estepe", comparou.Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a estrutura temporária já conta 288- um terço do total previsto, que é de 768 leitos: 740 dee 28 de estabilização.O local também já tem mobiliário, enxoval hospitalar, adequações elétricas, rede de esgoto e instalações gasométricas.Segundo o Comandante Geral dade Minas Gerais, Geovanne Gomes, mais de mil agentes da PM e bombeiros foram mobilizados para erguer o hospital, que deve começar a receber pacientes no fim de abril.A idéia, explica o militar, é que o Expominas atenda infectados em recuperação, de maneira a liberar os leitos dos hospitais tradicionais para tratamento de quadros mais graves."O melhor é que não entrada do paciente aqui não seja necessária. Mas, se entrarem, eles terão a qualidade do tratamento que merecem", comentou o comandante.O custo da iniciativa, segundo o governador, é de 400 milhões - investimento feito com recursos do estado e da Federação das Indústrias de Minas Gerais ().