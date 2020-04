Zema acompanha ministro em visita a laboratórios de pesquisa da UFMG

Visitando o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, ao lado do Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes e demais autoridades. pic.twitter.com/V6cVXZWQAi %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) April 13, 2020

O governador Romeu Zema (Novo) divulgou na manhã desta segunda-feira, em seu perfil do Twitter, imagem de sua visita aos laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas, da UFMG, ao lado do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações, Marcos Pontes, e do secretário da Saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira.