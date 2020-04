'Mandetta é fundamental no combate da covid-19', afirma Doria

'Mandetta é fundamental no combate da covid-19', afirma Doria

Mandetta deixa Planalto sem falar com imprensa; Terra chega ao local em seguida

Mandetta deixa Planalto sem falar com imprensa; Terra chega ao local em seguida

Câmara remarca sessão do Plenário desta quarta-feira de 11h para 14h

Câmara remarca sessão do Plenário desta quarta-feira de 11h para 14h

Financial Times chama conflito de Mandetta e Bolsonaro de "ponto de inflamação"

Financial Times chama conflito de Mandetta e Bolsonaro de "ponto de inflamação"

Antes de reunião com Mandetta, Bolsonaro defende, nas redes, uso de cloroquina

Antes de reunião com Mandetta, Bolsonaro defende, nas redes, uso de cloroquina