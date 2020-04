Após divergências, Bolsonaro terá reunião individual com Mandetta nesta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro terá reunião individual com o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta na manhã desta quarta-feira. O encontro marcado para 9h faz parte da agenda do chefe de Estado e tem previsão de terminar às 9h30.





Nos últimos dias, os dois entraram em conflitos por causa da condução da crise do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, que contaminou 13.717 pessoas no Brasil, com 667 mortes.





Bolsonaro se mostra favorável ao isolamento vertical, de modo que apenas pessoas em grupos de risco - idosos, diabéticos e cardiopatas - permaneçam em casa. Para o presidente, quem é saudável tem condições de retomar à rotina de trabalho e, consequentemente, fazer a economia girar.





Já Mandetta defende a continuidade na quarentena para evitar aumento exponencial no número de óbitos e uma possível sobrecarga no sistema de saúde. O ministro, que é médico ortopedista, toma as decisões baseado em orientações técnicas e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





Outra divergência é em relação à hidroxicloroquina, várias vezes citada por Bolsonaro como potencial medicamento de sucesso no tratamento do coronavírus. Frequentemente, o presidente compartilha em suas redes sociais opiniões de especialistas que apoiam o uso da substância por indivíduos infectados.





Por sua vez, Mandetta argumentou que não havia nenhum embasamento científico para liberar a administração do fármaco no combate ao coronavírus. Segundo o ministro, os médicos brasileiros pode até prescrever a cloroquina ao paciente, desde que “eles se responsabilizem individualmente”.





Ameaça de demissão





O maior volume de críticas de Jair Bolsonaro contra Mandetta veio em entrevista à rádio Jovem Pan, no dia 2 de março. O presidente declarou que faltava humildade ao ministro, que precisava ouvi-lo mais no enfrentamento à pandemia.





Apesar de dizer que não pensava em demitir o ministro “no meio da guerra”, Bolsonaro disse que nenhum ministro do governo é “indemissível”. “O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Agora, em algum momento ele extrapolou”.





Já no dia 5, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que “algo subiu na cabeça” de integrantes do governo, que estariam “se achando”. Sem citar Mandetta, ele ressaltou que a “hora” dessas pessoas iria chegar, e que sua "caneta funciona”.





De acordo com o jornal O Globo, Bolsonaro estava decidido a demitir Luiz Henrique Mandetta da pasta, porém mudou de ideia após ser orientado pela ala militar do Governo e por outros políticos. O ministro da saúde confirmou a permanência no cargo em coletiva de imprensa depois de reunião acalorada na segunda-feira.