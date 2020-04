Em dia com mais mortes por coronavírus no Brasil, Bolsonaro deseja força ao 'grande povo britânico'

Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Jair Bolsonaro (sem partido), usou o Twitter para prestar solidariedade ao primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, e ao “grande povo britânico”. No dia em que o Brasil registrou o maior número de mortes por coronavírus – 667 óbitos –, o presidente da República,(sem partido), usou o Twitter para prestar solidariedade ao primeiro-ministro inglês,, e ao “”.

- Minha solidariedade ao primeiro-ministro @BorisJohnson. Faço votos para que ele se recupere o quanto antes.



- Desejo, também, muita força para sua família e para todo o grande povo britânico, ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos malignos. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 7, 2020

“Minha solidariedade ao primeiro-ministro @BorisJohnson. Faço votos para que ele se recupere o quanto antes. Desejo, também, muita força para sua família e para todo o grande povo britânico, ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos malignos”, afirmou Bolsonaro por meio da rede social. . Faço votos para que ele se recupere o quanto antes. Desejo, também,, ao qual estamos unidos no combate ao covid-19 e aos seus efeitos malignos”, afirmou Bolsonaro por meio da rede social.



Até o momento da publicação desta matéria, o post de Bolsonaro tinha 26,6 mil curtidas e 3,8 mil compartilhamentos. Mas também houve manifestações de reprovação. Internautas cobraram que o presidente também prestasse condolências às vítimas brasileiras da Covid-19 e que exibisse o resultado do seu teste de coronavírus, a exemplo do que fez o primeiro-ministro inglês.

683 mortes, vítimas confirmadas da Covid-19 e até agora temos ZERO palavra de condolência do Presidente da República, @jairbolsonaro, aos familiares das vítimas, cidadãos brasileiros. #COVID19 %u2014 Michele Prado (@MichelePradoBa) April 7, 2020 cadê as solidariedades para as centenas de Brasileiro com o Covid-19?? %u2014 Pedro Alcântara (@pedroalcanntara) April 7, 2020 O sr vai mostrar o exame, como fez o ministro inglês? %u2014 Mara Telles (@MaraTellesReal) April 7, 2020

Mensagem também ao povo brasileiro

No dia 21 de março, em meio a uma sequência de postagens sobre o coronavírus, Bolsonaro se dirigiu às famílias dos mortos pela Covid-19 e se comprometeu a lutar contra a doença.

- De todo modo, às famílias que hoje sofrem a perda de seus entes por conta desta epidemia, a minha solidariedade. Essas perdas também são nossas, afinal, somos todos uma grande família. Dou-lhes a certeza de que lutarei com todas as minhas forças para proteger a nossa nação. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 21, 2020

No último mês, o presidente já havia externado sua solidariedade com as vítimas brasileiras da pandemia., em meio a uma sequência de postagens sobre o coronavírus, Bolsonaro se dirigiu às famílias dos mortos pela Covid-19 e se comprometeu a lutar contra a doença.

“Às famílias que hoje sofrem a perda de seus entes por conta desta epidemia, a minha solidariedade. Essas perdas também são nossas, afinal, somos todos uma grande família. Dou-lhes a certeza de que lutarei com todas as minhas forças para proteger a nossa nação”, disse o presidente à época.



De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, o Brasil já registra 13.717 casos confirmados de Covid-19, com 667 mortes. O número de mortes aumentou 20% entre segunda e terça-feira.