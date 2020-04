Bairros da zona sul do Rio fazem panelaço a favor de Mandetta

Após um dia de dúvida quanto à permanência ou não de Luiz Henrique Mandetta à frente do Ministério da Saúde, já que ele foi ameaçado de demissão pelo presidente Jair Bolsonaro, por volta das 20h desta segunda-feira, 6, começou nova sessão de protestos contra Bolsonaro em bairros do Rio de Janeiro.



Ocorreram panelaços e gritaria pelo menos em Copacabana, Botafogo, Humaitá, Laranjeiras, Cosme Velho, Jardim Botânico e bairro Peixoto, na zona sul. Os gritos eram de crítica ao presidente e apoio a Mandetta, que acabou ficando no cargo.