Kalil diz que Mineirão não terá hospital devido a desacordo com secretário de Zema: 'Proposta imoral, indecorosa e politiqueira'

Alexandre Kalil disse que Mineirão não receberá hospital de campanha em combate ao novo coronavírus (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse que, por conta de um desacordo com o governo de Minas Gerais, o Mineirão não terá um hospital de campanha para atender pacientes com a COVID-19 em Belo Horizonte.





Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, o chefe do executivo municipal disse que havia chegado a um consenso com o governador Romeu Zema (Novo). Porém, o acordo foi desfeito, segundo Kalil, após interferência do secretário de estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos. A proposta do governo do estado, segundo o prefeito, foi "imoral, indecorosa e politiqueira".





. "O hospital no Mineirão, o governo do estado não cedeu a esplanada para a prefeitura de Belo Horizonte. Infelizmente, disseram, apesar de eu já ter combinado pessoalmente com o governador... Mas, depois, veio um secretário, Marco Aurélio Barcelos (secretário de Infraestrutura e Mobilidade), que é um garotinho de 39, 40 anos. Fez uma proposta imoral, indecorosa e politiqueira para ceder o espaço", disse Kalil.





Segundo avaliações de uma comissão que visitou o estádio, o campo de futebol não seria utilizado, o que reduziria os custos da montagem. Foram visitados os estacionamentos, espaços internos e salas. Dessa forma, os leitos seriam montados nesses espaços. De acordo com Kalil, após o desacordo sobre o uso do Mineirão, a prefeitura já encontrou alternativas.





“Temos acesso à Santa Casa, ao São Francisco e ao São José, e colocamos, a mais do que temos, mil leitos, praticamente o dobro do hospital de campanha, exclusivamente para a COVID-19”, disse.





Críticas ao governo estadual





Ao contrário do que fez em meados de março - quando criticou Zema em função de desavenças sobre a forma de combater o novo coronavírus -, Kalil preferiu isentá-lo de culpa. Desta vez, o prefeito demonstrou irritação com pessoas que auxiliam o governador na gestão de Minas Gerais.





“Eu vou falar uma coisa que vou isentar um pouco o governador do estado. Ele é muito mal assessorado. Ele é muito mal assessorado. Ele não tem culpa da metade das lambanças que fazem em torno dele. Ele é pessimamente assessorado, haja visto esse último episódio do Mineirão. Eles prejudicam muito o governador, que é bem intencionado e que quer trabalhar para liderar. Agora, para liderar, você precisa de nomes que tenham gabarito para liderar alguma coisa”, disse.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo do estado para comentar as declarações de Kalil. Até o momento da última atualização desta reportagem, ainda não havia recebido resposta.