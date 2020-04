Moro defende isolamento social como medida para combater o novo coronavírus

Moro considera necessária a distância entre as pessoas no atual cenário (foto: Carolina Antunes/Presidência da República) Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro defendeu medidas de isolamento social e quarentena para combater o avanço do novo coronavírus no Brasil. Segundo o chefe da pasta, também é preciso manter a calma diante do atual cenário de pandemia. Ministro dadefendeu medidas de isolamento social e quarentena para combater o avanço do novo coronavírus no. Segundo o chefe da pasta, também é preciso manter a calma diante do atual cenário de pandemia.









O posicionamento, porém, ainda não acompanha o pensamento do chefe do Governo Federal, Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente da República reconheceu publicamente a crise causada pelo coronavírus somente na última terça-feira, mas não citou o isolamento social como medida preventiva ao coronavírus. Anteriormente, Bolsonaro chamava a COVID-19 como “gripezinha” ou “resfriadinho”.





Moro não é o único ministro a compartilhar da principal recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é outro integrante do governo que defende que as pessoas se isolem devido ao cenário de pandemia.





Ainda na entrevista para a Gaúcha, Moro falou do trabalho nos presídios em meio à pandemia e deixou claro: “A prioridade agora é o coronavírus, proteção de agentes penitenciários e próprios presos”.





De acordo com o mais recente boletim do Ministério da Saúde, divulgado na tarde dessa quarta-feira, 6.836 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no Brasil, com 241 mortes.