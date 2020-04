Bolsonaro sobre coronavírus: 'É igual chuva: você vai se molhar, mas não vai morrer afogado'

(foto: Antônio Cruz/CB/D.A Press) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ironizar o coronavírus (COVID-19). Em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, Bolsonaro comparou a doença com chuva, dizendo que há pessoas que se vão se molhar, mas que não irão morrer afogadas. O presidentevoltou a ironizar o. Em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, Bolsonaro comparou a doença com, dizendo que há pessoas que se, mas que





"O vírus é igual a uma chuva. Ela vem e você vai se molhar, mas não vai morrer afogado", disse o presidente.









O mês de abril tende a ser o período mais crítico do coronavírus no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o boletim divulgado nesta quarta, o país já registra 241 mortes e 6.836 casos confirmados de pessoas diagnosticadas com a COVID-19. Um aumento de 19% em relação aos dados divulgados nessa terça (31), quando foram registrados 201 óbitos e 5.717 contaminações.