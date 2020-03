Bolsonaro transfere Comando de Artilharia do Exército para entorno do DF

(foto: Fernando Souza/AFP)

O presidentee o ministro da, transferiram a sede do, do município de, no, para o município de, em. A cidade goiana fica no entorno do, a cerca deda capital federal.Com a decisão, editada em decreto no Diário Oficial a União (DOU), o Comando de Artilharia do Exército fica subordinado ao Comando Militar do Planalto. Antes, o departamento era subordinado ao Comando Militar do Sul.De acordo com o texto, o Comandante do Exército poderá editar atos complementares necessários à execução do disposto no decreto.