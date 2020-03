Whole ou hole? Erro de grafia em inglês transforma Bolsonaros em 'família buraco'; entenda

Então vamos aprender?



A frase %u201Cda família toda%u201D em inglês fica %u201Cfrom the whole family%u201D.



Whole (assim, com Wh) significa inteiro(a), todo(a).



Hole (apenas com H) significa buraco, o que faz a frase %u201Cfrom the hole family%u201D significar %u201Cda família buraco%u201D. pic.twitter.com/HxZhUflnQ1