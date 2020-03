Maia afirma que todo o Poder Público terá de contribuir para enfrentar a crise

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse em entrevista à CNN que todos os três poderes terão de contribuir para o enfrentamento da crise. "Todo o Poder Público vai ter que contribuir. Transferir isso para o parlamentar é fazer apenas um gesto importante, mas que não tem nenhum impacto fiscal. Acho que os três Poderes vão ter que contribuir: Legislativo, Executivo e Judiciário. Os salários no nível federal são o dobro no seu equivalente no setor privado", disse. "No momento adequado, todos os três poderes vão ter de contribuir", disse.



Entre a enxurrada de projetos protocolados na Câmara sobre a pandemia da covid-19, há projetos que pedem a redução de salários de deputados e senadores. O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), por exemplo, propõe a redução salarial dos congressistas em 50% no período que perdurar a crise.



Ainda na entrevista, Maia afirmou que o governo pode usar todos os recursos disponíveis, inclusive dinheiro dos fundos eleitoral, que financia as campanhas eleitorais, e partidário, que custeia as despesas de partidos, para combater a crise. Há também alguns projetos na Câmara sobre esse tema. "O governo entendendo que precisa usar os R$ 2 bilhões, eu não vejo problema", disse. "O tamanho do nosso problema não é pequeno, é muito grande. Todos os recursos que o governo entender necessário, certamente ele vai poder usar, de todos os Poderes", complementou.