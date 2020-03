MME: Bento Albuquerque está assintomático e cumprirá isolamento no Rio

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está com o novo coronavírus, confirmou o Ministério das Minas e Energia (MME). Albuquerque havia se submetido a um teste na quinta-feira passada, 12, que deu negativo. Nesta semana, porém, ele fez um novo exame, que deu resultado positivo, conforme anunciou o presidente Jair Bolsonaro em entrevista coletiva.



"O ministro encontra-se em excelente estado de saúde, assintomático e observará o isolamento no Rio de Janeiro, de onde permanecerá despachando os temas da Pasta por videoconferência", informou o MME. O ministro já está no Rio de Janeiro, informou a pasta.



Com isso, sobe para 17 o número de pessoas do grupo que viajou com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, na semana passada, e pegaram o vírus.



Albuquerque tem 61 anos e, somente hoje, é o segundo ministro a testar positivo para a doença - mais cedo, foi a vez do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. O secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, foi o primeiro que teve resultado positivo para o teste da doença, como antecipou o Estadão/Broadcast.



Mesmo com o resultado negativo do primeiro exame, a recomendação médica era para que os integrantes da comitiva ficassem em quarentena por mais sete dias até a realização do novo exame. Nos últimos dias, Albuquerque cumpriu agenda no gabinete do MME e realizou reuniões por videoconferência.



O próprio Bolsonaro ignorou a orientação e cumpriu agendas diárias desde sexta-feira, 13. No domingo, 15, chegou a participar de manifestações de rua a favor do governo e contra o Congresso. Na ocasião, segundo levantamento do Estado, teve algum tipo de contato com 272 pessoas.



O contato com uma pessoa infectada é uma das formas de transmissão do coronavírus. O presidente foi criticado por infectologistas e até por aliados por expor os manifestantes ao risco de contaminação pela covid-19 (caso esteja com o vírus incubado).





Quem são os integrantes da comitiva de Bolsonaro nos EUA com coronavírus:



Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República



Nelsinho Trad, senador pelo PTB-MS



Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA



Karina Kufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil



Sérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil



Samy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da Presidência



Alan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do Itamaraty



Quatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUA



Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)



Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia



Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais



Daniel Freitas, deputado federal (PSL-SC)



Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)



Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia (MME)



