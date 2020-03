Deputado João Vítor Xavier entra em isolamento domiciliar por precaução ao coronavírus

Deputado e jornalista anunciou o afastamento dos cargos como medida preventiva ao coronavírus (foto: Reprodução/Twitter João Vítor Xavier) João Vítor Xavier (Cidadania) entrou em isolamento domiciliar por precaução ao coronavírus. O parlamentar mineiro recebeu a informação de que uma pessoa com quem almoçou na última sexta-feira foi diagnosticado com a COVID-19. João Vítor Xavier também é jornalista e se afastou da Rádio Itatiaia, emissora onde trabalha. O deputado estadual(Cidadania) entrou em isolamento domiciliar por precaução ao coronavírus. O parlamentar mineiro recebeu a informação de que uma pessoa com quem almoçou na última sexta-feira foi diagnosticado com atambém é jornalista e se afastou da Rádio Itatiaia, emissora onde trabalha.

O deputado deixou claro que não sente nenhum sintoma do coronavírus. Ele fez os exames de rotina nessa segunda-feira e aguarda o resultado. “Não tenho sintomas. Mas a precaução é sempre o melhor caminho. Isso é respeito ao próximo. E todos devemos agir assim. Tendo o resultado, informo a todos”.

João Vítor Xavier é somente mais um deputado estadual mineiro a ficar em isolamento domiciliar. Nesta terça-feira, foi publicado no Diário Legislativo da Assembleia Legislativa que parlamentares com mais de 60 anos devam se afastar do cargo por precaução ao coronavírus. Isso engloba um grupo de 17 pessoas.