Vereador de BH, Gabriel Azevedo recebe diagnóstico de coronavírus

Vi esse documento agora. Essas três características são importantes para mim: caráter, coerência e coragem. Em nome da responsabilidade que um jornalista e um vereador deve ter, informo o seguinte: meu teste realizado para o coronavirus deu positivo. pic.twitter.com/P80DsBfmpZ — Gabriel Azevedo (@gabrielazevedo) March 17, 2020

O vereador(sem partido) está infectado pelo novo coronavírus. Ele publicou a informação em sua conta no Twitter na manhã desta terça-feira (17).O parlamentar diz que não apresenta sintomas da doença e permanecerá em casa, trabalhando de seu escritório. Ele relatou ainda que, desde a última quinta-feira, determinou que sua equipe trabalhasse no esquema de home office."Seguirei trabalhando da minha biblioteca. Só a quarentena nos levará a superar essa pandemia. Peço a todos: se protejam e protejam os demais. Fiquem em casa, usem álcool gel, evitem abraços e apertos de mão. Só assim vamos prevalecer", diz o post do político. O texto acompanha uma cópia do resultado do exame feito no Laboratório Hemes Pardini.