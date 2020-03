Por precaução ao coronavírus, Zema entra em isolamento domiciliar

Romeu Zema participaria de entrevista coletiva sobre o coronavírus nesta segunda (foto: Marcelo Ferreira/CB/D. A. Press) Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, entrou em isolamento domiciliar a partir da tarde desta segunda-feira por precaução ao coronavírus. De acordo com a assessoria do chefe do Executivo estadual, ele não apresenta os sintomas da doença, mas fará nesta terça-feira os exames de rotina por ter estado próximo a pessoas diagnosticadas com a COVID-19. Até o resultado ser divulgado, Zema ficará casa, de onde irá despachar.

"No final desta segunda-feira, recebi a ligação de uma pessoa, com quem estive na última quinta. Ele me informou que fez o exame e foi diagnosticado positivo para o coronavírus. Por uma questão de respeito e consideração às pessoas, já estou em casa, e ficarei aqui até que meu exame seja concluído", disse o governador, em vídeo divulgado nas redes sociais.





Antes, Zema participou de uma reunião por videoconferência com o deputado estadual Agostinho Patrus (PV), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e com o desembargador Nelson Missias de Morais, presidente do Tribunal de Justiça. Ela estava prevista para acontecer presencialmente, o que acabou não se concretizando pelo isolamento.