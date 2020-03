Coronavírus: Zema suspende eventos do governo por 30 dias e sugere o mesmo para a iniciativa privada

(foto: Divulgação/Governo de Minas) Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou que todo evento oficial do governo que tenha previsão de público de mais de 100 pessoas está suspenso pelos próximos 30 dias. O chefe do Executivo estadual também sugeriu que a mesma media seja tomada para eventos da iniciativa privada que aconteçam em território mineiro. O objetivo é conter o avanço do coronavírus no estado e no Brasil. O governador de(Novo), anunciou que todo evento oficial do governo que tenha previsão de público de mais deestá suspenso pelos próximos. O chefe doestadual também sugeriu que a mesma media seja tomada para eventos da iniciativa privada que aconteçam em território mineiro. O objetivo é conter o avanço do coronavírus no estado e no

A decisão foi tomada depois de reunião de Zema com todo o secretariado, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado. De acordo com o governo, a medida será reavaliada semanalmente.

Zema decretou situação de emergência em saúde pública em Minas nessa sexta-feira, em decorrência da pandemia de coronavírus. O texto prevê a realização compulsória de exames médicos, coleta de amostras clínicas, testes laboratoriais e vacinação.

No mais recente balanço do Ministério da Saúde, disponibilizado na tarde deste sábado, o número de casos confirmados do coronavírus chegou a 121, com outros 1.496 suspeitos. Duas confirmações estão em Minas Gerais: uma em Divinópolis, e outra em Ipatinga.