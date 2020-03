Bolsonaro fará novo exame de coronavírus e ficará em isolamento

Mesmo com o primeiro resultado do exame de coronavírus tendo dado negativo, o presidente Jair Bolsonaro vai repetir o teste no início da semana que vem, segundo o jornal O Estado de S.Paulo apurou. Ele também deverá ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada.



A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou no avião ao lado do secretário da Comunicação, Fabio Wanjgarten, diagnosticado com a doença na quinta-feira, como antecipou o Estado.



Um dos médicos da equipe que acompanha Bolsonaro afirmou à reportagem que o presidente deverá ficar mais um tempo em isolamento. "Ele segue de quarentena até o começo da próxima semana no Palácio do Alvorada. Precisa ficar isolado pelo menos sete dias depois do contato", disse ele ao Estado, em caráter reservado.



A medida é justificada por auxiliares próximos ao presidente para que seja descartada qualquer possibilidade de algum deles ter contraído o vírus. A maioria voltou de viagem no mesmo avião de Wanjgarten. O voo entre Miami e Brasília durou cerca de nove horas. O presidente, porém, estava em uma ala separada da aeronave, sem contato direto com o secretário.



Mais cedo, a emissora de TV americana Fox News havia informado que um primeiro exame do presidente teve resultado positivo, creditando a informação ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Na sequência, Jair Bolsonaro informou pela sua página oficial no Facebook que seus exames no Hospital das Forças Armadas e no laboratório Sabin atestaram negativo para o novo coronavírus.



"HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro", publicou o próprio Bolsonaro nas redes sociais. A publicação foi acompanhada de uma imagem em que o presidente aparece fazendo um gesto de "banana" em direção a jornalistas.



No final da tarde, em live no Facebook, Eduardo Bolsonaro voltou a dizer que não falou com ninguém da Fox. "Eu jamais recebi qualquer tipo de informação dizendo que Jair Bolsonaro testou positivo para Covid-19. Como eu poderia ter repassado adiante para alguém?", afirmou. O deputado federal disse ainda ter estranhado a notícia. "Gosto muito da Fox, assisto, sigo nas redes sociais. Mas deram uma barrigada."



Após ter testado negativo para coronavírus nesse primeiro teste, o presidente Bolsonaro afirmou que a vida segue "normal", com problemas para serem resolvidos. "Vida segue normal, um grande desafio pela frente e muitos problemas para serem resolvidos", disse para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Ele seguiu para o Palácio do Planalto, seu local de trabalho. Não constam compromissos na agenda dele.



Na saída da residência oficial, o presidente conversou com apoiadores, mas não os cumprimentou e permaneceu a alguns passos da grade onde as pessoas estavam. "Apesar do meu teste ter dado negativo, eu não vou apertar a mão de vocês", declarou.