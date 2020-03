Sanção parcial de reajuste para segurança em Minas repercute mal na categoria

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press)

A decisão dodede conferir apenas um reajuste depara osestadual repercutiu mal na categoria. No projeto aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), os agentes receberiamde correção, escalonada em três anos. O vice-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (), sargento, definiu a decisão como uma “bomba”.

“A repercussão é muito ruim. Estávamos negociando o reajuste com o governo desde o ano passado. Haverá reação, com certeza. Não sei como essa frustração vai repercutir na tropa”, declarou Bahia. De acordo com o dirigente, a associação se reunirá nesta quinta-feira com outros representantes da categoria na ALMG para traçar uma estratégia de ação. Além disso, o vice-presidente Aspra afirma que os servidores da segurança tentarão marcar uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado(PV), para discutir o veto ao projeto.

O presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais, cabo Álvaro Rodrigues Coelho, definiu a sanção parcial do projeto como “desastrosa”. “É frustrante, uma vez que é uma matéria proposta pelo próprio governador. Estamos a cinco anos sem receber reajuste e recebendo salários parcelados”, responde Coelho.

Rodrigues Coelho enxergava que a categoria estava confiante de que receberia o reajuste de 41,7% escalonado em três anos. Ele afirma que os servidores ainda vão se reunir para planejar uma resposta à sanção do projeto.



