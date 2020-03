Agostinho Patrus rebate secretário de Zema que culpou Assembleia por demora na sanção do PL de reajuste aos servidores

Agostinho Patrus, presidente da ALMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, rebateu as críticas do secretário de Governo, Bilac Pinto, à aprovação da emenda que estendeu o reajuste para outras categorias do funcionalismo.



SAIBA MAIS 12:09 - 10/03/2020 Secretário de Governo diz que Zema deve vetar emenda que estende reajuste salarial a todo funcionalismo

18:43 - 10/03/2020 Pesquisa mostra Kalil na liderança da disputa pela PBH

19:13 - 10/03/2020 Chuvas não afetam negativamente aprovação de Kalil imprensa e a Assembleia pelos equívocos da articulação do governo na tramitação do PL 1.451/20, de autoria do governador. Dizer que o que retarda a manifestação do Governo sobre este projeto, que foi discutido por mais de um ano com os representantes das categorias, é uma emenda apresentada pela Assembleia, é querer transferir responsabilidade a terceiros.” O presidente da, rebateu as críticas do secretário de Governo,, à aprovação da emenda que estendeu o reajuste para outras categorias do funcionalismo.Pelo Twitter, sem citar a fala do secretário na audiência pública realizada pela manhã, Patrus disse: “É errado e irresponsável querer culpar ae apelos equívocos da articulação do governo na tramitação do, de autoria do governador. Dizer que o que retarda a manifestação do Governo sobre este projeto, que foi discutido por mais de um ano com os representantes das categorias, é uma emenda apresentada pela Assembleia, é querer transferir responsabilidade a terceiros.”





vetada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).



O secretário acusou o Legislativo de ‘descumprir’ o planejamento inicial e atribuiu à Assembleia a culpa pela lentidão na sanção do projeto de lei do reajuste. “As coisas saíram um pouco do planejamento, o governo tem a prerrogativa de veto à emenda, e acho que o fará. Se a Assembleia derrubar o veto, acionaremos a Advocacia-Geral do Estado. Se o parlamento tivesse aprovado somente o que foi acordado, não tenho dúvida que já teria sancionado”, disse Pinto. Na manhã dessa terça-feira, durante audiência pública Comissão de Segurança Pública da ALMG , Bilac Pinto indicou que a emenda deve serpelo governador de Minas Gerais,(Novo).O secretário acusou o Legislativo de ‘descumprir’ o planejamento inicial e atribuiu à Assembleia a culpa pela lentidão na sanção do projeto de lei do reajuste. “As coisas saíram um pouco do planejamento, o governo tem a prerrogativa de veto à emenda, e acho que o fará. Se a Assembleia derrubar o veto, acionaremos a Advocacia-Geral do Estado.”, disse Pinto.





A intenção do Executivo, autor do projeto de lei original era o reajuste escalonado de 41,7% até 2022 apenas aos servidores da segurança pública. A deputada Beatriz Cerqueira (PT), por meio de emenda, propôs a extensão do aumento a outras 12 categorias de servidores, como educação, saúde, universidades estaduais e administração. Zema tem até 17 de março para sancionar ou vetar os textos.