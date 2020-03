Pesquisa mostra Kalil na liderança da disputa pela PBH

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Em nova rodada de pesquisas depara a, realizada pelo, o prefeito(PSD) lidera em todos os cenários. Em duas situações de pesquisa estimulada, na qual os pesquisadores apresentam as opções disponíveis, Kalil aparece à frente com atédas intenções de voto. Já na pesquisa espontânea, sem as alternativas, o prefeito lidera com 17% das intenções. O instituto ouviu 840 eleitores da capital, entre 4 e 9 de março. O levantamento tem grau de confiança de 95%, com margem de erro aproximada de 3,5%.

53% das intenções de voto para a reeleição. O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) é o que mais se aproxima do prefeito, com 17,4%. O terceiro colocado nesse cenário é o deputado estadual João Víctor Xavier (Cidadania), que registrou 2,9%. A deputada federal Áurea Carolina (Psol), com 2,7%, e o deputado federal Eros Biondini (Pros), com 2,6%, foram os outros candidatos que pontuaram acima de 2%. Outros 10% dos eleitores entrevistados responderam que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 4,5% afirmaram não saber. Em um primeiro cenário de pesquisa estimulada, Kalil reunedas intenções de voto para a reeleição. O deputado estadual(Republicanos) é o que mais se aproxima do prefeito, com. O terceiro colocado nesse cenário é o deputado estadual(Cidadania), que registrou 2,9%. A deputada federal(Psol), com 2,7%, e o deputado federal(Pros), com 2,6%, foram os outros candidatos que pontuaram acima de 2%. Outros 10% dos eleitores entrevistados responderam que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 4,5% afirmaram não saber.

O segundo cenário estimulado de disputa pela prefeitura de BH desconsidera Mauro Tramonte e coloca na disputa o deputado federal Patrus Ananias (PT). Nessa possível configuração das eleições, Kalil ampliaria a vantagem, com 54,9% das intenções de voto. Patrus obteve o segundo lugar, registrando 8,7% das intenções. Em terceiro, a pesquisa posiciona João Vítor Xavier (3,6%). Os eleitores que responderam que não votariam em nenhum candidato somaram 13,3% e os que disseram não saber em quem votar, 5,7%.

Na pesquisa espontânea, Kalil também é líder entre os candidatos, com 17,4% das intenções de voto. Porém, 69% dos eleitores responderam que não sabem em quem votar quando não são apresentadas opções. O segundo candidato mais citado pelos eleitores de BH foi Mauro Tramonte, que reuniu 1,3% das intenções.

O instituto de pesquisas Paraná também avaliou o potencial eleitoral dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Sobre Alexandre Kalil, 34,5% responderam que com certeza votariam nele, enquanto 41,9% afirmaram que poderiam votar nele. Outros 23,3% disseram que não votariam no prefeito em nenhuma hipótese.

Pesquisa para prefeito (estimulada)





Pergunta: Se as eleições para Prefeito(a) de Belo Horizonte fossem hoje e os(as) candidatos(as) fossem esses(as), em quem o(a) Sr(a) votaria?





– Cenário 1





Alexandre Kalil 53%

Mauro Tramonte 17,4%

João Vítor Xavier 2,9%

Áurea Carolina 2,7%

Eros Biondini 2,6%

Professor Wendel 1,7%

Gabriel Azevedo 1,3%

Reginaldo Lopes 1,2%

Luísa Barreto 0,8%

Mateus Simões 0,8%

André Janones 0,7%

Bruno Engler 0,4%

Não sabe 4,5%

Nenhum 10%









– Cenário 2





Alexandre Kalil 54,9%

Patrus Ananias 8,7%

João Vítor Xavier 3,6%

Eros Biondini 3,1%

Áurea Carolina 2,7%

Professor Wendel 2%

Marcelo Álvaro Antônio 1,5%

Gabriel Azevedo 1,4%

Luísa Barreto 1,2%

Mateus Simões 1%

André Janones 0,8%

Não sabe 5,7%

Nenhum 13,3%

Pesquisa para prefeito (espontânea)





Pergunta: Se as eleições para Prefeito(a) de Belo Horizonte fossem hoje, em quem o Sr(a) votaria?





Não sabe 69%

Ninguém 8,9%

Alexandre Kalil 17,4%

Mauro Tramonte 1,3%

Áurea Carolina 0,5%

Gabriel Azevedo 0,4%

João Vitor Xavier 0,4%

Mateus Simões 0,4%

Outros nomes citados 1,8%

*Estagiário sob supervisão do editor