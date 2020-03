Em jantar nos EUA, Trump elogia Bolsonaro, mas não faz promessas

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump recebeu, na noite deste sábado, o presidente Jair Bolsonaro para um jantar em um resort em Palm Beach, na Flórida.



Ao posar para a imprensa do lado de fora, Trump falou do presidente brasileiro. “Ele está fazendo um grande trabalho. O Brasil o ama e os Estados Unidos o amam”, disse. Ao lado de Bolsonaro, quando questionado por duas vezes sobre a possibilidade de imposição de tarifas sobre as importações americanas de aço brasileiro, Trump respondeu "Eu não faço nenhuma promessa".





(foto: Jim Watson/AFP)

Um vídeo publicado no Twitter do Palácio do Planalto mostra outro momento do encontro, com uma troca de elogios entre anfitrião e convidado, com ajuda de uma tradutora. "O Brasil realmente está fazendo as coisas bem, deu uma virada", diz Trump, ao que Bolsonaro responde “algumas coisas inspiradas nele”.