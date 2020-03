Vereadores de BH decidem não apresentar projeto que reajustaria os próprios salários

Atualmente, o salário de um vereador de BH é de R$ 18.402,02 (foto: Karoline Barreto/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Câmara Municipal de Belo Horizonte e a presidente da Casa, Nely Aquino (PRTB), na tarde desta terça-feira, os vereadores da capital mineira decidiram por não reajustar os próprios salários para a próxima legislatura, entre 2021 e 2024. O aumento seria concedido por meio de um projeto de lei, e o prazo para a apresentação dessa matéria expira nesta quarta-feira. Depois de uma reunião entre lideranças dae a presidente da(PRTB), na tarde desta terça-feira, os vereadores da capital mineira decidiram por não reajustar os próprios salários para a próxima legislatura, entre. O aumento seria concedido por meio de um projeto de lei, e o prazo para a apresentação dessa matéria expira nesta quarta-feira.

A votação em 2016 aconteceu depois dos resultados das eleições municipais daquele ano. Sendo assim, alguns vereadores, de forma indireta, aumentaram o próprio salário naquela época. São eles: Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), hoje deputado estadual, Bispo Fernando Luiz (PSB), Bim da Ambulância (PSDB), Jorge Santos (Republicanos), Autair Gomes (PSC), Dr. Nilton (PROS), Gilson Reis (PCdoB), Orlei (Avante), Preto (DEM), Elvis Côrtes (sem partido) e Léo Burguês (PSL).

O primeiro turno do pleito deste ano acontecerá em 4 de outubro, e o segundo no dia 25 do mesmo mês. Além do aumento nos vencimentos dos vereadores, esses projetos ainda preveem um reajuste aos salários do prefeito e dos secretários de governo da legislatura seguinte. Isso aconteceu na aprovação de 2016 e não se repetirá este ano.

Atualmente, o salário de um vereador em BH é de R$ 18.402,02. A aprovação de 2016 permitia a correção do valor base levando em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano anterior, mas somente até 2020. Com isso, o vencimento permanecerá o mesmo em 2021.