Câmara de BH aprova moção de repúdio ao Especial de Natal do Porta dos Fundos

Câmara de Belo Horizonte aprova moção de repúdio ao Especial de Natal do Porta dos Fundos (foto: Karoline Barreto/ CMBH) Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou moção de repúdio à plataforma de filmes e séries Netflix pela exibição do “Especial de Natal do Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo”, submetida a julgamento do plenário nessa terça-feira (11). A votação aconteceu depois do pedido de impugnação apresentado pelo vereador Pedro Patrus (PT). Somente cinco dos vereadores presentes na sessão foram contrários à moção. aprovoude repúdio à plataforma de filmes e sériespela exibição do “”, submetida a julgamento do plenário nessa terça-feira (11). A votação aconteceu depois do pedido deapresentado pelo vereador). Somente cinco dos vereadores presentes na sessão foram contrários à moção.









Na justificativa do pedido de impugnação, Patrus argumentou que a liberdade de expressão não pode ser submetida a restrições que não encontrem amparo constitucional. Ele comparou essas restrições às “oriundas do fundamentalismo religioso, da intolerância e do autoritarismo”.





Para Cida Falabella (Psol), também contrária à moção, é importante compreender as linguagens que compõem a arte, o cinema e o humor. Segundo a vereadora, é preciso tomar cuidado com o que se proíbe, já que isso se aproxima da censura, visto que nela “a gente começa proibindo filmes, rasgando livros e depois termina queimando pessoas, assim como no fascismo”, completou.





A reunião ordinária teve duração de 3 horas e 7 minutos, sendo que a discussão em torno do repúdio durou 53 minutos. O vereador Autair Gomes (PSC), autor da moção, disse que o debate sobre a proposta, não ocupava o tempo de pautas mais importantes, visto que todos os projetos do dia haviam sido pautados. “Com a moção, estou defendendo a fé cristã, que foi ultrajada pelo grupo de teatro”, posicionou-se.









*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz