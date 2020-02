(foto: Edésio Ferreira/EM)

aprovou nesta sexta-feira, em 1 turno, o Projeto deque concedeaose empregados da Administração Direta e Indireta daDe autoria do Executivo, a proposta apresentaao funcionalismo municipal em duas etapas: de 3,78%, retroativo a 1º de janeiro de 2020, e de 3,3%, a partir de 1º de dezembro de 2020.Além disso, outros três projetos que incluem adequações nas carreiras de algumas categorias, como Assistente Administrativo e Agente Comunitário de Saúde, foram votados.De acordo com o vereadores, o impacto será de 197 milhões este ano e de 318 milhões em cada um dos próximos dois anos. Os projetos aprovados em primeiro turno serão analisados somente depois do carnaval, em março. Depois da reunião, os vereadores estão reunidos com o prefeito Alexandre Kalil. A reunião acontece de portas fechadas. A expectativa é de que o prefeito conceda entrevista logo depois do encontro.