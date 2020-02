Chuvas e críticas a Kalil dominam primeiro dia de trabalho na ALMG

Mesa Diretora da ALMG: proposta de criar dia de luta em homenagem às vítimas de Brumadinho (foto: Guilherme Dardanhan/ ALMG) Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) retomou os trabalhos nesta terça-feira (04). As chuvas dos últimos dias, que, segundo a Defesa Civil, matou 12 pessoas neste ano na capital mineira e desalojou mais de 45 mil pessoas, não constava na pauta, mas foi um dos assuntos mais falados pelos deputados.



Na sessão, a Mesa Diretora da Assembleia decidiu que realizará consulta pública para discutir a criação do dia de luto em memória às vítimas do rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho, que deixou 270 mortes.

Na abertura dos trabalhos do ano legislativo, na segunda-feira (03), o presidente da Assembleia, deputado estadual Agostinho Patrus (PV), afirmou que os primeiros projetos aprovados neste ano serão para a liberação de verbas para a prevenção dos estragos causados pelas chuvas no estado.





"Entendemos que a Assembleia deve fazer um pacote de leis para a atenção ao que ocorreu nesses dias em Minas Gerais. Seriam legislações que tratariam da questão da antecipação dos recursos do acordo entre o governo do estado e os municípios, para que aqueles com situação emergencial já reconhecida pelo estado possam ter uma antecipação desses valores para, de imediato, fazer frente aos danos causados pelas chuvas", disse o presidente da Casa.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz