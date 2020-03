Esfaqueador de Bolsonaro é transferido para 'local adequado' de tratamento

A prisão preventiva do esfaqueador foi convertida em internação psiquiátrica por tempo indeterminado (foto: PM/Divulgação)

, da 5.ª Vara Federal de Campo Grande, autorizou apara uma unidade prisional adequada para o seu tratamento. A decisão sobre onde o esfaqueador decaberá ao juiz de origem do caso, a Vara Federal de Juiz de Fora (MG).A transferência deverá ser realizada em até 30 dias paraao agressor. A decisão atende pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal.No início do mês, aem Campo Grande onde Adélio está preso não possuía "aptidão para execução de medida de segurança imposta pela Justiça", e por isso, sua manutenção na unidade implicaria em violação à lei e potencial agravamento dos transtornos psíquicos do agressor.. A prisão preventiva do esfaqueador foi convertida em internação psiquiátrica por tempo indeterminado. No entanto, o MPF apresentou ofícios que mostram que o presídio federal de Campo Grande não possuía instalações adequadas para o tratamento de Adélio.Em decisão, o juiz Dalton Conrado afirma que Adélio deve permanecer em, com estrutura, equipe médica e medicamentos necessários ao seu tratamento."O Setor de Saúde do Presídio Federal de Campo Grande/MS é uma Unidade Básica de Saúde que realiza atendimentos emergenciais e básicos, não dispondo de equipe e local adequados ao tratamento da patologia de acomete o interno", afirma o magistrado. "Eventual permanência em presídio federal, poderia, inclusive, acarretar o agravamento do seu quadro de saúde".O juiz aponta que a manutenção de Adélio também poderia comprometer a segurança interna do estabelecimento penal, visto que seus atos de desobediência não são punidos por sanções disciplinares.Na decisão, Conrado determina o cumprimento da decisão com o recolhimento de Adélio em custódia ou celas mantidas pela Polícia Federal nos aeroportos ou proximidades