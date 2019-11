Silas Malafaia se desmente sobre publicações em 2018: 'Adélio nunca foi militante do PT nem assessorou Dilma'

Silas Malafaia é um dos apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) (foto: Reprodução/Twitter Silas Malafaia) Silas Malafaia, líder do ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia Mundial de Deus, utilizou das redes sociais na madrugada deste domingo para se desmentir sobre publicações feitas durante o período eleitoral de 2018. Na época, o líder evangélico publicou nas redes sociais que Adélio Bispo, homem que deu uma facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) no ano passado, era militante do PT. Malafaia também disse que Adélio era assessor da então candidata ao Senado Federal, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O pastor pentecostal, líder do ministério, ligado à, utilizou das redes sociais na madrugada deste domingo para se desmentir sobre publicações feitas durante o período eleitoral de. Na época, o líder evangélico publicou nas redes sociais que, homem que deu uma facada no então candidato à presidência(PSL) no ano passado, era militante dotambém disse queera assessor da então candidata ao, a ex-presidente(PT).









“Na época, eu disse que o tal do Adélio era assessor de Dilma. Nunca foi assessor de Dilma, tem que ser honesto com isso aí. Ele já teve vínculo lá atrás com o Psol, mas nunca assessorou Dilma em campanha. Então, estou aqui corrigindo, porque fiz uma declaração na época, e essa declaração, olha que sou cuidadoso, de ver coisas em redes sociais e soltar, mas na época eu soltei, postei no Twitter fazendo reconsideração e agora estou reconsiderando nesse vídeo. Tá certo? A verdade é a verdade. Deus abençoe a todos”, finalizou Malafaia.





Em 6 de setembro de 2018, Bolsonaro estava em campanha na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, quando foi atingido por um golpe de faca por Adélio. O autor da facada não foi condenado, pois a Justiça constatou que ele é inimputável e não pode ser punido por ter doença mental. Com isso, o agressor foi internado por tempo indeterminado na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.





Já Dilma não foi eleita no pleito de 2018. A presidente do Brasil entre 2010 e 2016 teve 15,35% dos votos no ano passado e ficou em quarto lugar na corrida por uma vaga ao Senado Federal, atrás dos eleitos Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PSD) e do também derrotado Dinis Pinheiro (Solidariedade). Na época das publicações de Malafaia, a campanha da então candidata disse que iria processar o pastor por injúria, calúnia e difamação.