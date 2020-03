Onyx Lorenzoni critica a mídia e o PT em evento no Rio Grande do Sul

(foto: Marcos Corrêa/PR) da Cidadania Onyx Lorenzoni discursou na abertura da 21ª Expodireto Cotrijal, evento de novas tecnologias do agronegócio, realizado nesta segunda-feira (02/03), no interior do Rio Grande do Sul. Em um discurso politizado, o ministro fez duras críticas à mídia e ao Partido dos Trabalhadores (PT). Onyx também elogiou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com ele, “a grande diferença entre o atual governo e o governo petista está na limpeza que a grande mídia tenta toda hora sujar”.



Não podia deixar de me manifestar sobre os constantes ataques a um homem honesto, que está transformando o Brasil em um país melhor, mais próspero, mais seguro,mais confiante e mais respeitado pelos brasileiros e pelo mundo inteiro. pic.twitter.com/uZ1tsUcrYB %u2014 Onyx Lorenzoni %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@onyxlorenzoni) March 2, 2020

No discurso, Onyx diz que Jair Bolsonaro é “um homem humilde e apaixonado por transformar o Brasil”. O ministro relembrou a quantidade de ministérios, escândalos e crises que o país enfrentou durante o governo petista. “O governo Bolsonaro está fazendo deste grande país uma grande nação. Mas há aqueles que querem a volta ao passado. Não vai acontecer. Jair Bolsonaro foi eleito porque cumpre o seu compromisso com os brasileiros de fazer um governo diferente de tudo aquilo que fez tanto mal ao Brasil.”





Lorenzoni também fez duras críticas a mídia, que na visão dele “aplaudia e ajudava a mentir” em outros governos. “É importante lembrar que estamos vivendo uma coisa muito curiosa, quando mais acertamos, reduzimos e simplificamos mais nos criticam. Hoje temos um presidente que é aliado do Brasil.”





No final do discurso, Onyx pede desculpas por "se exaltar". “Me desculpem o desabafo, mas não aguento ver um homem limpo e honesto (Jair Bolsonaro), ser atacado desta forma.”





Entenda





Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de várias críticas após um vídeo, compartilhado por ele via WhatsApp, viralizou. Nas imagens, o presidente convoca a população às ruas para os atos que devem acontecer no dia 15 de março.





O chefe do Executivo, chegou a dizer em transmissão ao vivo via Facebook, que o vídeo encaminhado a alguns amigos no WhatsApp é de 2015 e acusou a jornal O Estado de S.Paulo e a jornalista Vera Magalhães, de mentir.





Vera revelou, na última terça-feira (25/02/2020), que o presidente tem divulgado o vídeo de manifestação contra o Parlamento desde antes do carnaval.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais