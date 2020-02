Presidente do Senado amplia plano de saúde para filhos e enteados de servidores da Casa

Senador Davi Alcolumbre (foto: Marcos Brandão/Senado Federal )

Nota do Senado



Repercute há dois dias nasato assinado pelo presidente do Senado,(DEM/AP) estendendo a permanência de filhos e enteados de servidores do Senado comodoplano de saúde dos atuais 24 anos para 33 anos. Na Câmara dos Deputados, os 33 anos valem desde 2016.O ato foi assinado no dia 12 passado, mas só veio à luz há dois dias nas redes sociais. Para efeito de comparação, aprevê que a idade limite para dependentes é de 24 anos.Osque abrem espaço para dependentes familiares estabelecem um limite de idade para os filhos que usufruem do benefício. A idade varia de operadora, oscilando entre 18 a 21 anos, ou o ano em que se conclui o ensino superior.A decisão de Alcolumbre passa a valer em 120 dias, contados a partir de 12 de fevereiro.Podem aderir aodo Senado, nomeado de, servidores ativos e inativos, senadores e ex-senadores.Em nota, aafirma que “estudo atuarial demonstrou que a ampliação da faixa etária dos dependentes, permitindo a inclusão de beneficiários de 24 a 33 anos é benéfica para o plano de saúde por trazer novas contribuições e por diminuir o risco financeiro”.“Ressalta-se que parte subvencionada pelo governo não sofrerá nenhum aumento e o orçamento do Senado não sofrerá qualquer impacto em razão dessa mudança. As despesas com assistência à saúde realizadas pelos novos associados serão custeadas exclusivamente por meio de suas contribuições mensais e participação financeira, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 5° do Ato da Comissão Diretora n° 4, de 2020.”