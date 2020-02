Procurador: 'Sou da periferia e cumpro meu papel', em discussão com Lula

Vitor Hugo crê que permanece como líder do governo; Terra diz não receber convite

Líder do bloco governista na ALMG diz que Zema vetará reajuste salarial do funcionalismo

Pedido de cassação do mandato de Flávio Bolsonaro gera reações no Congresso

ALMG aprova reajuste para segurança; emenda inclui todas as categorias do funcionalismo

Advogado da família Bolsonaro diz que são 'mentirosas' ligações do presidente e filho com miliciano

