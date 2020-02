Ex-presidente Lula é recebido pelo papa Francisco no Vaticano

Ex-presidente Lula foi recebido pelo papa Francisco para reunião no Vaticano (foto: Reprodução/Twitter)

Encontro com o Papa Francisco para conversar sobre um mundo mais justo e fraterno.

Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/5JAShEvSid %u2014 Lula (@LulaOficial) February 13, 2020

Cidade do Vaticano, Santa Sé — Orecebeu no, nesta quinta-feira (13/2), odo, Luiz Inácioda Silva, em um encontro privado e particularmente significativo após ter passado mais de um ano e meio na prisão.Lula chegou ao Vaticano por volta de 15h30 no horário local a bordo de um automóvel com vidro fumê. Adurou cerca de uma hora. Anão vai divulgar um comunicado oficial devido a seu caráter privado. O ex-presidente brasileiro solicitou um adiamento de um interrogatório previsto para 11 de fevereiro em Brasília para poder viajar à Itália e ao Vaticano entre os dias 12 e 15."Encontro com o Papa Francisco para conversar sobre um mundo mais justo e fraterno", tuitou Lula, ao lado de fotos na companhia do pontífice. Lula espera em liberdade o julgamento de todos os recursos do processo em que foi condenado em segunda instância pelo caso do tríplex no Guarujá. A Justiça adiou o interrogatório, ligado à Operação Zelotes, para dia 19 de fevereiro.