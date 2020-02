Em 'Dia D' para funcionalismo público de Minas Gerais, servidores lotam Assembleia

Com faixas e bandeiraslotam, na manhã desta quarta-feira, a galeria da. O dia é considerado decisivo para a classe, já que um projeto de lei de autoria do governo, queda segurança pública, pode ser aprovado em segundo turno. Por meio de emenda, todo funcionalismo pode ser beneficiado. Assim como nessa terça-feira, os seguranças da ALMG separaram a galeria da Casa colocando os servidores dade um lado edo outro.O texto elaborado pelo, aprovado nesssa terça-feira em pirmeiro turno, previa aumento apenas para os servidores da segurança pública. Porém, a comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) aprovou, na mesma data, uma emenda que estende o reajuste para todos. Se aprovado pelos deputados, caberá ao governador decidir sobre o aumento para todos servidores.A emenda foi incorporada ao projeto do governador que reajusta o salário dos servidores da área da segurança pública. Opara policiais, bombeiros e outros servidores da segurança.dos deputados tem como objetivo devolver para o governador Romeu Zema o desgaste de vetar o reajuste para outras categorias, caso o estado não tenha como bancar o reajuste para todas as categorias. A emenda apresentada contou com assinatura de deputados de cinco partidos, a maioria do bloco de oposição ao governo na Assembleia.O texto da emenda prevê reajustes escalonados parae outras áreas do governo. Para a área da educação o reajuste é de mais de 30% até 2022. Para a maioria dos outros cargos o percentual do aumento é de 28,82%, a partir de julho.