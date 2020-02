Diante de Sérgio Moro, Zema compara governos anteriores a 'líderes de gangues'

Diante de Sérgio Moro, Romeu Zema afirmou que o Brasil agora é governado por 'pessoas do bem' (foto: Gil Leonardi/Divulgação) Romeu Zema (Novo) afirmou que o Brasil teve à frente "um líder de gangue". A afirmação foi feita em discurso durante a abertura do seminário Integração de Gestão em Segurança Pública (Igesp) na Cidade Administrativa na terça-feira (18). O evento contou com a participação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. "Outro fator muito importante é nós termos lideranças que inspirem. Isso é o que faltou muito no Brasil dos últimos tempos. Quem tem como chefe alguém que se assemelha mais a um líder de gangue do que a alguém que quer fazer o bem, é muito pouco provável que tenha em que se inspirar", afirmou. O governadorafirmou que o Brasil teve à frente "um líder de gangue". A afirmação foi feita em discurso durante a abertura do seminário Integração de Gestão em Segurança Pública (Igesp) na Cidade Administrativa na terça-feira (18). O evento contou com a participação do ministro da Justiça,"Outro fator muito importante é nós termos lideranças que inspirem. Isso é o que faltou muito no Brasil dos últimos tempos. Quem tem como chefe alguém que se assemelha mais a um líder de gangue do que a alguém que quer fazer o bem, é muito pouco provável que tenha em que se inspirar", afirmou.

12:45 - 18/02/2020 Repasse direto de emendas preocupa TCU 2002 e 2018, o país viveu uma "crise de liderança", mas que, atualmente, é governado por "pessoas que querem o bem". Em seu discurso, o governador disse que a segurança pública se fortalece quando tem "autonomia e independência, coisa que nem sempre assistimos em Minas Gerais". Para exemplificar, ele falou sobre a ingerência na Polícia Civil, "submetida a interferências externas". Zema afirmou que delegados eram removidos a pedido de prefeitos e por deputados insatisfeitos. Romeu Zema afirmou que, entre, o país viveu uma "crise de liderança", mas que, atualmente, é governado por "pessoas que querem o bem". Em seu discurso, o governador disse que a segurança pública se fortalece quando tem "autonomia e independência, coisa que nem sempre assistimos em Minas Gerais". Para exemplificar, ele falou sobre a ingerência na Polícia Civil, "submetida a interferências externas". Zema afirmou que delegados eram removidos a pedido de prefeitos e por deputados insatisfeitos.





O governador entregou placa de homenagem ao ministro, que apresentou balanço de sua gestão em 2019 Com a presença do governador Romeu Zema, ele discursou para plateia formada por policiais militares, civis, bombeiros e servidores da área de segurança pública. Moro disse ainda que o governo federal e governo de Minas "estão no caminho certo". Ele pontuou que, em 2018 e 2019, foi verificada queda nos índices de criminalidade, mas ainda há muito o que fazer. O governador

Ele elencou como ação que obteve êxito a transferência de lideranças do PCC de São Paulo para presídios federais. Disse que essa transferência deveria ter sido feita em 2006, mas não foi o que passava uma ideia a essas organizações criminosos. "A falta de reação proporcional gera efeito simbólico contrário". Lembrou a atuação frente à crise de segurança pública, em janeiro de 2019, no Ceará. "Há uma percepção de que as regras do jogo mudaram",disse. Houve o envio da Força Nacional e, em 30 dias, a situação foi controlada. Moro afirmou que o governo federal e dos Estados vão atuar com rigor.





Disse que, dentro política de integração no ministério, força para atuar no sistema penitenciária. A Força de Intervenção Penitenciária, formada por agentes penitenciários federais e estaduais, atuou na crise do Ceará. O ministro creditou à essa força a queda abrupta dos indicadores de criminalidade naquele estado. Também houve atuação dessa força no Pará, levando à queda, segundo o ministro, de quase 50% nos indicadores de criminalidade.





Moro defendeu a criação de escritórios centrais, "Fusion centers", que reúnam todas as forças de segurança. Para falar da importância do compartilhamento de dados, ele lembrou que, no atentado às Torres Gêmeas nos EUA, apesar da tecnologia e alto nível de informação dos americanos, o atentado ocorreu por falta de compartilhamento de dados.





No Brasil, destacou o ministro, foi criado o primeiro Fusion Center na região da Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu. Ele defendeu o compartilhamento de banco de dados entre as polícias. "Estamos apostando nesse modelo de Fusion center, que atuam como força-tarefa e compartilhamento de dados". Ele disse que pode se formar para combater o tráfico de drogas.