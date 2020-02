''Pessoa com HIV é uma despesa para todos nós'', aponta Bolsonaro

Saída do Presidente Jair Bolsonaro do Palácio do Alvorada (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Jaircomentou, nesta quarta-feira (5/2), ada ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,. Bolsonaro afirmou que "uma pessoa com, além de ser um problema sério para ela (si própria), é umapara todos aqui no".Bolsonaro ainda criticou a forma como outros presidentes trataram a questão dae disse que a liberdade defendida peloé uma "depravação total"."Essa liberdade que pegaram ao longo do (governo do) PT, (em) que vale tudo, chega a esse ponto, uma depravação total", acrescentou.Além de elogiar a ministra, o mandatário do país disse apoiar a abstinência sexual como forma de evitar a gravidez na adolescência. "Quando ela fala em abstinência sexual, esculhambam ela. Quem quer? Eu tenho uma filha de nove anos, você acha que eu quero minha filha grávida no ano que vem? Não tem cabimento isso aí. É essa a campanha que ela faz", apontou Bolsonaro na saída do