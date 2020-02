Justiça do Rio mantém quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro é investigado por suposto esquema de rachadinha (foto: Fátima Meira/ D.A. Press)

) manteve a quebra dos sigilos fiscal e bancário doe atual-RJ), investigado por suposto esquema dena época em que cumpriu mandato na).A defesa de Flávio havia entrado com um pedido de habeas corpus na 3ª Câmara Criminal, onde corre o caso, para tentar derrubar a decisão proferida em primeira instância, em abril do ano passado. Relator do processo, o desembargadordefendeu, na semana passada, a restauração dos sigilos.As outras duas desembargadoras que compõem o colegiado,, haviam pedido mais tempo para analisar o caso. Hoje, contudo, elas votaram pela manutenção da decisão de primeira instância, do juizA sessão é fechada, e o processo, sigiloso. Oconfirmou o placar de 2 a 1, mas ainda não se sabe o que alegaram as desembargadoras.Na semana passada, Amado votara em favor de Flávio pelo fato dele não ter sido ouvido antes do pedido defeito pelo Ministério Público estadual, que investiga o filho do presidente. O MP apura as práticas de peculato,por parte do senador.Procurado, o advogado de Flávio,, disse que, "ao contrário de outros", não vai comentar a votação porque o caso está em segredo de Justiça. "Mas aproveito a oportunidade para falar ao nobre jornalista que a Polícia Federal afirmou não haver indícios de irregularidades. Quando a investigação é feita de forma isenta, ela encontra a verdade", declarou Wassef.O advogado também soltou uma nota em que com o mesmo teor. Veja abaixo:"O advogado Frederick Wassef não pode se manifestar porque o processo se encontra em segredo de Justiça. Porém, quer registrar que a Polícia Federal apurou de forma incontestável e inequívoca que não existe qualquer indício ou irregularidade na vida de Flávio Bolsonaro. Fica ainda mais evidente que jamais existiu lavagem de dinheiro, que os imóveis são legais e regulares, declarados à Receita Federal. Por tanto (sic), uma vez mais, Wassef rechaça de forma veemente todas as infundadas acusações levianas que têm apenas o objetivo de atingir a imagem e a reputação de Flávio Bolsonaro."