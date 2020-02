Bolsonaro sobre Flávio: 'não me meto em questões do Judiciário'

O presidente Jair Bolsonaro e o filho, senador Flávio Bolsonaro (foto: Sérgio Lima/AFP)

O presidenteevitou, nesta segunda-feira, 3, falar sobre a conclusão, pela Polícia Federal, de que não há indícios de que o(sem partido-RJ) tenha cometido os crimes de lem uma das investigações que o envolvem.Questionado pela imprensa ao chegar em evento em São Paulo, ele se limitou a dizer: "pergunta para a Polícia Federal, não me meto em questões do Judiciário". Flávio estava presente nade Bolsonaro.O presidente da República levou uma farta comitiva para o evento de inauguração da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo. Além de Flávio, outro filho do presidente,, também compareceu.Jair Bolsonaro estava acompanhado dos responsáveis pelas pastas do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Educação, Abraham Weintraub. Ambos foram duramente criticados pelo presidente da Câmara,, na semana passada. A nova secretária de Cultura, Regina Duarte, também acompanhou o presidente.