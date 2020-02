Weintraub não será substituído, diz Onyx Lorenzoni

Ministro da Educação, Abraham Weintraub (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O ministro-chefe da Casa Civil,, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha que o presidente Jair Bolsonaro não pretende realizar umae o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não será demitido. O titular do MEC tem sido alvo de críticas por declarações controversas nas redes sociais, além dos recentes problemas nas correções de quase 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).Na última semana, o presidente da Câmara,(DEM-RJ), disse que . "Tomei café com Maia e conversamos sobre o Weintraub. Acho que podemosaí. A conversa com ele foi muito boa nesse sentido", disse Onyx, que ainda anunciou que irá almoçar com o próprio Weintraub. "Acho que sou um bom bombeiro", brincou.Para Onyx, as reações contra ose devem às suas posições na chefia do MEC. "Abraham tem conteúdo ideológico forte e, por isso, as reações. Somos um governo de aliança conservadora e liberal, muitos dos nossos posicionamentos são interpretados equivocadamente", explicou Onyx, que é bastante próximo de Weintraub e responsável por indicá-lo à pasta de Educação.