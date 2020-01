Weintraub 'brinca com futuro de crianças, é um desastre', diz Maia

Ministro da Educação, Abraham Weintraub (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O presidente da(DEM-RJ), que criticou nesta quarta-feira, 29, os ministros da Meio Ambiente e da Educação,, respectivamente, quis deixar claro nesta quinta-feira (30) em conversa com jornalistas, que vê diferenças na percepção que tem dos dois."Quanto ao Salles, eu acredito que ele radicalizou no ano passado, mas é um ministro que tem qualidade. Já oatrapalha o Brasil, tem visão ideológica e brinca com o futuro de milhões de crianças. É um desastre", disse o parlamentar.Maia evitou responder se defende ou não a demissão dos ministros, ao dizer que essa é uma decisão que cabe ao presidente. Reiterou, em seguida, que tem uma boa relação com o Executivo no que se refere à agenda econômica.O presidente da Câmara também não quis comentar a decisão de Bolsonaro de tirar o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) dae levar para o Ministério da Economia. "Não cabe ao Parlamento fazer críticas (a algo do Executivo)", disse.