Bolsonaro recua e manda demitir secretário da Casa Civil recontratado

José Vicente Santini é amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio e deputado Eduardo (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF )

- Informo que em Diário Oficial será publicado:



- Tornar sem efeito a admissão do servidor Santini;

- Exonerar o interino da Casa Civil; e

- Passar a PPI da Casa Civil para o Ministério da Economia. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 30, 2020

Represália

O presidente, que tem agenda nesta quinta-feira (30) em Minas Gerais, onde está previsto sobrevoo em cidades mineiras atingidas pela chuvas , usou o twitter logo cedo, na manhã de hoje, para tornar sem efeito a recontratação deamigo de seu filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro ((PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ).Santini foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de renomeado como assessor especial de relacionamento externo da pasta, menos de 24h depois. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União dessa quarta-feira (30), mesmo dia em que foi publicada a demissão.Santini foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira (28) após usar umda Força Aérea Brasileira () para uma viagem para a, onde o presidente cumpriu agenda oficial.Bolsonaro disse, em coletiva à imprensa, na portaria do, assim que retornou da Índia, que considerou “inadmissível” o uso da aeronave em um voo para três servidores. “O que ele fez não é ilegal, mas é completamente imoral. Ministros antigos foram de avião comercial, classe econômica. Eu mesmo já viajei no passado, não era presidente, para a Ásia toda de classe econômica”, lembrou Bolsonaro.



Bolsonaro não explica o motivo do recuo. Porém, sinaliza que, no mesmo tuíte da manhã desta quinta-feira, que a responsabilidade por recontratar Santini foi de Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil.

Bolsonaro sinaliza uma 'represália' ao ministro Lorenzoni, também via tuíte, que perde o PPI, o plano de concessões e privatizações, para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.



O PPI já havia sido um prêmio de consolação para Onyx quando ele perdeu a articulação política do governo, que desde junho do ano passado passou para a Secretaria de Governo, comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos.



Até aqui, o poder de Lorenzoni, que assumiu a pasta em janeiro passado, juntamente com a posse do presidente, vem sendo desidratado, deixando de ser um ministro que goza da inteira confiança de Bolsonaro como outrora.