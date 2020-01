Regina Duarte pede mais tempo para decidir se substitui Roberto Alvim

A atrizpediu mais tempo para responder aopara assumir a, em substituição ao dramaturgo, exonerado na sexta-feira. Anteriormente, ela havia dito que daria a resposta ao presidente até a manhã deste sábado (18).Segundo interlocutores, a atriz conversou com integrantes da equipe de Bolsonaro e pediu para falar pessoalmente com o presidente neste domingo (19)., ela está passando o fim de semana com a família.

Na sexta-feira, Roberto Alvim foi exonerado do cargo após publicar um vídeo nas redes sociais citando frases do ideólogo nazista Joseph Goebbels. Antes desse episódio, Regina Duarte já havia sido chamada para o posto pelo presidente da República, mas recusou o convite.