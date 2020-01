"Se enquadra na Lei de Segurança Nacional", diz jurista sobre caso Alvim

Secretário especial de cultura foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro após usar frases nazistas em discurso publicado na internet (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

do entãoespecial da, por copiar odo ministro Joseph, um dos idealizadores do, pode ser o começo das consequências relacionadas ao caso. Apologia ao nazismo éno Brasil, mesmo no caso de pessoas que não integram o poder público.No entanto, quando aao regime mortal idealizado porparte de um agente do Estado, o caso ganhaainda maior. No campo político, os prejuízos ocorrem no âmbito do Congresso, pois o Executivo alcança indisposição dos parlamentares. Além disso, ainternacional prejudica a imagem do país no exterior.Mas além dono meio político e histórico, o caso pode gerar. A professora, especialista em direito constitucional pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) afirma que o caso pode ser enquadrado na lei que pune atentados contra a. "A demissão do secretário de cultura foi uma punição relativamente leve diante da conduta de apologia ao nazismo que poderia ser enquadrada no Inciso I, do artigo 22, da Lei de Segurança Nacional. Mesmo que indiretamente, o Secretário fez uma propaganda em público, de um processo ilegal e violento que poderia ser interpretado do ponto de vista jurídico-constitucional, como uma forma sutil de alteração da ordem política ou social, conforme prevê aquele dispositivo legal que vai ao encontro do artigo 1º, da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe expressamente que vivemos em um Estado Democrático de Direito e que não pode ser ameaçado sequer, por uma alusão infeliz e estúpida ao nazismo", afirma.De acordo com Vera, se tivesse partido de um ministro, a situação seria ainda maior. "Só não poderia ser enquadrada em crime de responsabilidade porque não se trata de um Ministro de Estado", completou. O artigo 22 da lei 7.170/83 prevêpara quem "fazer, em público, propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social; de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa; de guerra" e de outros crimes.O Psol informou que vai representar contra o ex-secretário na Procuradoria Geral da República (PGR) e na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal (MPF). O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também promete fazer uma notícia-crime sobre o caso ao MPF. As ações podem ser apresentadas mesmo com ele fora do cargo.