Secretário de Cultura, Roberto Alvim, responde a críticas e elogia a ideia de Goebbels

Após a repercussão negativa de seu pronunciamento no lançamento do Prêmio Nacional das Artes, na noite dessa quinta-feira (16), Roberto Alvim, secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, divulgou nota de esclarecimento na conta dele no Facebook.





(foto: Reprodução/Facebook)

Alvim disse que a "" está fazendo uma "de associação remota" entre sua fala e o ideólogo do. Omite o fato de que recebeu críticas de seu guru,, e de outros expoentes da ala olavista da cultura."Com umaem UMA frase sobre nacionalismo em arte, estão tentando desacreditar todo o PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES, que vai redefinir a Cultura brasileira… É típico dessa", escreve Roberto Alvim no post."Repito: foi apenas uma frase do meu discurso na qual havia uma coincidência retórica. Eu não citei ninguém. E o trecho fala de umae profundamente vinculada às aspirações do povo brasileiro. Não há nada de errado com a frase. Todo o discurso foi baseado num ideal nacionalista para a Arte brasileira, e houve uma coincidência com UMA frase de um discurso de… Não o citei e JAMAIS o faria", afirmou.No final da mensagem, porém, o secretário elogia a ideia de Goebbels: "mas a frase em si é perfeita: heroísmo e aspirações do povo é o que queremos ver na Arte nacional".

O Palácio do Planalto informou que não vai se posicionar sobre o pronunciamento polêmico.