Rodrigo Maia pede afastamento 'urgente' de secretário de Cultura

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou o Twitter na manhã desta sexta-feira para pedir o afastamento "urgente" do secretário especial da Cultura do governo federal, Roberto Alvim. "O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo", escreveu Maia na rede social.



O vídeo do secretário gerou uma onda de críticas e levou o nome de Goebbels a ser um dos mais citados no Twitter. Às 10h, "Goebbels" aparecia em terceiro lugar dos assuntos mais comentados, "Roberto Alvim" em quinto, "Nazista" em oitavo, "Cultura" em nono e "Wagner" em décimo. As ocorrências ficavam abaixo de "Enem" e "BlackSwan", trilha musical de grupo sul-coreano.



Até o escritor Olavo de Carvalho, apontado como guru do governo Jair Bolsonaro, comentou a fala do secretário. "É cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos", escreveu Carvalho em uma publicação no Facebook.











Fala de Roberto Alvim é absurda, nauseante: o Estado não define o que é e o que não é cultura! Já um governo define quem dele faz e quem dele não faz parte. Quem recita Goebbels e faz pronunciamento totalitário não pode servir a governo nenhum no Brasil e deve ser demitido. Já! %u2014 Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) 17 de janeiro de 2020



A Conib (Confederação Israelita do Brasil) repudiou o vídeo. Leia a nota na íntegra: O deputado federal Marcel van Hattem, líder do Novo, criticou, pelo Twitter, o vídeo. "Fala de Roberto Alvim é absurda, nauseante: o Estado não define o que é e o que não é cultura! Já um governo define quem dele faz e quem dele não faz parte. Quem recita Goebbels e faz pronunciamento totalitário não pode servir a governo nenhum no Brasil e deve ser demitido. Já!", escreveu.repudiou o vídeo. Leia a nota na íntegra:



A Conib (Confederação Israelita do Brasil) considera inaceitável o uso de discurso nazista pelo secretário da Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim. Emular a visão do ministro da Propaganda nazista de Hitler, Joseph Goebbels, é um sinal assustador da sua visão de cultura, que deve ser combatida e contida. Goebbels foi um dos principais líderes do regime nazista, que empregou a propaganda e a cultura para deturpar corações e mentes dos alemães e dos aliados nazistas a ponto de cometerem o Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus na Europa, entre tantas outras vítimas. O Brasil, que enviou bravos soldados para combater o nazismo em solo europeu, não merece isso. Uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país e deve ser afastada do cargo imediatamente.

