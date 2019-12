Bolsonaro cai em banheiro e é levado para hospital

Presidente foi levado para um hospital em Brasília (foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP )

Veja a nota oficial do Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro foi levado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, depois de. Informações preliminares dão conta que, na queda, ele bateu com a cabeça. O Planalto afirmou que o presidente vai ficar internado em observação, ao menos, até a manhã de terça-feira.O acidente aconteceu por volta das 21h. Um comboio deixou o Palácio da Alvorada em alta velocidade em direção ao. Lá, o presidente passou por exames que não detectaram alterações no cérebro. O estado de saúde não seria grave.Pouco tempo depois da chegada do presidente, o, chegou na unidade de saúde.Presidente Jair Bolsonaro teve uma queda no Palácio da Alvorada. Foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas. Foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações. Ficará em observação no hospital por 6 a 12 horas.