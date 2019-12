Confira a lista de cargos extintos ou vedados por decreto de Bolsonaro

Esplanada dos Ministérios, em Brasília (foto: Ana Volpe/Agência Senado)

As áreas desão as maispela extinção deno, publicada na última sexta-feira (20) no Diário Oficial da União. A extinção não afetará os ocupantes atuais das funções. Segundo oos cargos desaparecerão gradualmente, à medida que os servidores se aposentarem e não forem repostos.