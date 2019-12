Saúde libera recursos de emendas para aquisição de equipamentos e materiais

Uma edição extra do Diário Oficial da União que circula na tarde desta segunda-feira, 23, traz várias portarias do Ministério da Saúde que habilitam Estados, municípios e o Distrito Federal a receberem novos recursos, parte deles de emendas parlamentares.



Os recursos são para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC); aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde; incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB); para execução de obras de construção; execução de obras de ampliação; obras de reforma; entre outros.