Zema diz que PEC que extingue 211 municípios em MG não é 100% certa

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Constituição e ditadura

O governadorafirmou que a proposta do presidenteque pode acabar de uma vez com 211 municípios mineiros não está 100% certa e dificilmente será aprovada pelo Congresso Nacional.Em entrevista à Folha de S. Paulo, ele defendeu odas administrações municipais e apontou como uma das alternativas para reduzir despesas o fim dodosnas Câmaras Municipais de cidades pequenas.“Vejo difícil de passar, até porque o Congresso não gostaria de desagradar a prefeitos”, afirmou na entrevista.citou o município mineiro de Serra da Saudade, que tem 900 habitantes e nove vereadores remunerados. “Poderia ter menos vereadores e, quem sabe, voluntários.”O governador mineiro disse que algumas localidades distantes podem ficar prejudicadas com o texto da equipe econômica. “Eu não te diria que ela está 100% certa, não”, afirmou. A proposta de emenda à Constituição (PEC) prevê que cidades com até 5 mil habitantes cuja receita própria seja de até 10% da arrecadação total sejam extintas.Na entrevista à Folha,também foi questionado sobre um discurso que fez a empresários dosnona quinta-feira passada, quando afirmou que o Brasil viveu uma “democracia irresponsável”. Na ocasião, ele elogiou o governo Bolsonaro, que chamou de "patriota".Na entrevista publicada hoje, o governador afirmou que a“conspira contra a classe política” e transformou o Brasil em um país “um tanto quanto”.Segundo o governador mineiro, a democracia brasileira assegura “excesso dee pouquíssimos”.Questionado sobre o período da, Zema afirmou que o período pode ser considerado golpe e revolução. Ele citou o chamado “” e disse que o governo dos militares estruturou instituições como Banco Central, e BNDES e criou a Eletrobras. “Nafoi bem, na dedeixou muito a desejar”, disse.